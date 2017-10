Katalonian poliittinen kriisi kärjistyi perjantaina dramaattisesti, mutta mitä tapahtuu seuraavaksi? HS käy läpi kolme olennaisinta kysymystä

Ulkomaat

Katalonian poliittinen kriisi kärjistyi perjantaina dramaattisesti, mutta mitä tapahtuu seuraavaksi? HS käy lä

Katalonian

Mitä yksipuolinen itsenäisyysjulistus tarkoittaa?

7,5 miljoonan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Todennäköisesti

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005425003.html

Onko Katalonian julistus laillinen?

Itsenäisyysjulistus

Kansainvälisen

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Tämä riippuu

Espanjan

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005392944.html