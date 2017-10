Kuuban ulkoministeri suomii Yhdysvaltoja: Väitteet diplomaatteihin kohdistuneista äänihyökkäyksistä ”perättömiä”

Ulkomaat

Kuuban ulkoministeri suomii Yhdysvaltoja: Väitteet diplomaatteihin kohdistuneista äänihyökkäyksistä ”perättömi

Kuuban ja

Yhdysvaltain Kuubassa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Yhdysvallat ei

Kuuban mukaan