Ulkomaat

Rajut myrskytuulet riepottelevat Keski-Eurooppaa – kuolonuhreja Saksassa, Puolassa ja Tšekissä

Juuri nyt

Berliini

Herwart-nimen

Pohjois- ja Itä-Saksassa

Eri puolilla

saanut ja rajuja tuulia Keski-Eurooppaan tuonut syysmyrsky on aiheuttanut pahoja tuhoja ja kuolonuhreja Saksassa, Puolassa ja Tšekissä.Saksan Wesermarschissa 63-vuotias mies hukkui tulvaveteen leirintäalueella, saksalaisviestimet uutisoivat. Puolassa mies kuoli myrskyn aiheuttamassa auto-onnettomuudessa. Tšekissä on kuollut ainakin kaksi kaatuneiden puiden alle. Itävallassa myrsky on katkonut sähköjä tuhansilta kotitalouksilta ja sekoittanut junaliikennettä.Berliinissä jalankulkija loukkaantui vakavasti jäätyään kaatuvan puun alle. Eri puolilla Saksaa on loukkaantunut autoilijoita puiden kaaduttua autojen päälle.myrsky sekoitti pahoin junaliikenteen. Raiteille kaatuneet puut katkaisivat liikenteen keskeisillä rataosuuksilla niin, ettei Berliiniin, Hampuriin, Bremeniin, Kieliin ja Hannoveriin päässyt sunnuntaina junilla.Myös muilla reiteillä oli kaatuneita puita, ja kymmenientuhansien matkanteko hankaloitui. Junayhtiö Deutsche Bahn toi muun muassa Dortmundin, Bielefeldin ja Hammin asemille hotellijunavaunuja, joissa matkustajat saattoivat lämmitellä. Junaliikenne saadaan jatkumaan aikaisintaan maanantaiaamusta, Deutsche Bahn tiedottaa.Saksaa ja Itävaltaa on mitattu 36–55 metriä sekunnissa puhaltavia myrskytuulia.Myrsky aiheutti Pohjois-Saksassa tulvia, ja esimerkiksi Hampurissa Elbejoen vesi nousi rantakaduille. Elben pinta nousi 2,5 metriä normaalista vedenkorkeudesta, ja Hafen Cityn kaupunginosassa tulvavesi nousi kaduille ja sisään rakennuksiin.Sunnuntaina aamuyöstä ja aamusta Saksan pääkaupungissa Berliinissä pelastuslaitoksella oli niin paljon tehtäviä, että se julisti Berliinin hätätilan. Puita kaatuili teille ja raiteille ja kaduille romahti rakennustelineitä.