Somalian viimeisimmässä pommi-iskussa jo lähes 30 kuollutta – sunnuntaina tiedustelupalvelun päällikkö sai potkut

Ulkomaat

Somalian viimeisimmässä pommi-iskussa jo lähes 30 kuollutta – sunnuntaina tiedustelupalvelun päällikkö sai pot

Somalian pääkaupungissa

Piiritys loppui

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Hotelli-iskun