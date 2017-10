Australia sulkee kiistellyn pakolaisleirinsä Papua-Uudessa-Guineassa – 600 turvapaikanhakijaa linnoittautui leirille ja kieltäytyi lähtemästä

Ulkomaat

Australia sulkee kiistellyn pakolaisleirinsä Papua-Uudessa-Guineassa – 600 turvapaikanhakijaa linnoittautui le

Sadat

The situation is very critical. We're alone here & refugees are gathering under a shelter inside the centre. They are silent but very scared — Behrouz Boochani (@BehrouzBoochani) 31. lokakuuta 2017 https://twitter.com/BehrouzBoochani/status/925223262245683200?ref_src=twsrc%5Etfw

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Manus-saaren leiri

Turvapaikanhakijoille

Turvapaikanhakija

Australia cannot abandon refugees in this island without protection. Australia is responsible and is behind all of this situation. — Behrouz Boochani (@BehrouzBoochani) 31. lokakuuta 2017 https://twitter.com/BehrouzBoochani/status/925248468209172480?ref_src=twsrc%5Etfw

Australiaa