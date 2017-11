Maahantulokielto ei auta, jos hyökkääjä radikalisoituu Yhdysvalloissa – New Yorkin isku osoittaa, että yksinäisiä susia on lähes mahdoton pysäyttää Ainoa toimiva tapa kitkeä terrorismia on näyttää, että hyökkääjät eivät onnistu tavoitteessaan alistaa ihmisiä julmuudellaan, kirjoittaa HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja Laura Saarikoski.