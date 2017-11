Maailmassa kuolee nuori väkivallan seurauksena joka seitsemäs minuutti, kertoo Unicef – Lähes 300 miljoonaa lasta kokee säännöllisesti ruumiillista kuritusta

Ulkomaat

Maailmassa kuolee nuori väkivallan seurauksena joka seitsemäs minuutti, kertoo Unicef – Lähes 300 miljoonaa la

Suuri osa

300 miljoonaa pientä kurituksen uhria

Lähes 300 miljoonaa

60 kurituksen kieltävää maata

Suomi

732 miljoonaa alttiina kouluissa

Koulut eivät ole

82 000 väkivaltaan kuollutta nuorta

Joka seitsemäs minuutti

15 miljoonaa seksiin pakotettua tyttöä