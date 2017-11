Ulkomaat

Australia jätti turvapaikan­hakijat ilman vettä, ruokaa ja sähköä suljetulle leirille Manus-saarella – YK varo

YK:n pakolaisjärjestö

Leiriltä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

The refugees are digging into the ground to find water. It's a tropical area and people think they will reach fresh water. — Behrouz Boochani (@BehrouzBoochani) 1. marraskuuta 2017 https://twitter.com/BehrouzBoochani/status/925696662382682113?ref_src=twsrc%5Etfw

Turvapaikanhakijoille

I've thought about this . I believe I could house and find jobs for 6. I'm sure there'd be other Australians who would do the same — Russell Crowe (@russellcrowe) 1. marraskuuta 2017 https://twitter.com/russellcrowe/status/925660477371269120?ref_src=twsrc%5Etfw

Australia