Ulkomaat

Isis: New Yorkin iskun tekijä on ”soturimme”

Terroristijärjestö Isis ilmoitti torstaina, että New Yorkin tiistaisen autoiskun tekijä on Isisin ”soturi”, kertovat uutistoimistot. Järjestö kertoi asiasta internet-julkaisussaan, kertoo uutistoimisto Reuters.



Järjestö ei esittänyt todisteita sen tueksi, että se olisi iskun takana. Isis on toisinaan pyrkinyt ilmoittautumaan tekijäksi myös sellaisissa iskuissa, joita se ei ole tehnyt. Isis haluaa antaa itsestään kuvan mahdollisimman toimintakykyisenä ja pelottavana.



Iskijä on sanonut toimineensa Isisin innoittamana. Myös Yhdysvaltojen viranomaiset syyttävät häntä Isisin nimissä toimimisesta.



Tiistain iskussa kuoli kahdeksan ihmistä, kun uzbekistanilainen 29-vuotias mies ajoi autolla jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden päälle Manhattanilla New Yorkissa.