Isis menetti toiseksi tärkeimmän tukikohtansa Syyriassa – hallituksen joukot valtasivat Deir ez-Zorin kaupungin

Isis menetti toiseksi tärkeimmän tukikohtansa Syyriassa – hallituksen joukot valtasivat Deir ez-Zorin kaupungi

hallituksen joukot ovat saaneet haltuunsa terroristijärjestö Isisin hallinnassa olleen Deir ez-Zorin kaupungin.Asian vahvistivat perjantaina sekä sotilaslähde että Syyrian valtiollinen televisio, kertoo uutistoimisto Reuters.Syyrian armeija käynnisti hyökkäyksen Isisiä vastaan Deir ez-Zorissa syyskuun alussa. Tuolloin hallituksen joukot vapauttivat Venäjän tukemana kaupungin sisälle jääneen Isisin saartaman alueen.Deir ez-Zor sijaitsee lähellä Irakin rajaa. Kaupungissa on kuvailtu olleen Isisin toiseksi tärkein tukikohta Syyriassa.Deir ez-Zor on Syyrian itäosien suurin ja tärkein kaupunki. Se on myös Syyrian öljyntuotannon keskus.hallitsee yhä alueita Syyrian ja Irakin rajaseudulla, mutta uutistoimisto AFP:n mukaan Deir ez-Zor oli viimeinen merkittävä kaupunki, joka oli terroristijärjestön vallassa.Syyrian sota alkoi vuonna 2011, kun hallitus tukahdutti sitä vastustaneet mielenosoitukset. Sen jälkeen sodassa on ollut mukana useita valtioita sekä terroristijärjestöt Isis ja al-Qaida. Sodassa on kuollut yli 330 000 ihmistä.Isis on joutunut aiempaa ahtaammalle myös Irakissa.Sotilaslähteiden mukaan irakilaisjoukot ovat tunkeutuneet Al-Qaimin kaupunkiin, jota terroristijärjestö on pitänyt hallussaan. Se on maan viimeisiä Isisin hallitsemia alueita.