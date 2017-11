Raportti: Jihadistijärjestö Isis on saanut taistelijoita entisen Neuvostoliiton maista jopa enemmän kuin Lähi-idästä yhteensä

Ulkomaat

Raportin mukaan palaajat ovat riski, sillä he saattavat palattuaan toteuttaa terrori-iskuja, levittää järjestön propagandaa tai yllyttää muita väkivaltaisiin tekoihin. Kaikki palaajat eivät välttämättä synnytä uhkaa. Toisaalta myös kotimaihinsa jääneet Isisin kannattajat, jotka eivät koskaan matkustaneet tai onnistuneet matkustamaan Syyriaan tai Irakiin, saattavat yhtä lailla olla uhkatekijöitä.



Kaikkein suurimman uhkan muodostavat raportin mukaan ne vierastaistelijat, jotka ovat pysytelleet Isisin riveissä aivan viime aikoihin saakka.



Pieni osa Syyriassa ja Irakissa Isisiin liittyneistä on saattanut saada nimenomaista koulutusta terrori-iskujen tekoon kotimaissaan, raportti muistuttaa.



Esimerkiksi 2017 Irakissa vangittu Isisin taistelija oli sanonut, että vielä helmikuussa 2017 Isisillä oli käynnissä seitsemän kuukauden koulutusohjelma, jossa Euroopasta värvättyjä koulutettiin suorittamaan terrori-iskuja.



Nämä koulutetut terroristit saattavat pyrkiä soluttautumaan takaisin kotimaihinsa, raportti varoittaa. He käyttävät samoja reittejä, kuin muutkin palaajat.



”He ovat palaajista myös kaikkein väkivaltaisimpia ja määrätietoisimpia. Irakista 2017 löydetyssä listassa oli mainittu 173 Isisin jäsentä, jotka valmistautuivat itsemurhaiskuin; kuusi heistä oli eurooppalaisia. Siinä vaiheessa [kun asiakirja löydettiin]heidän kohtalonsa oli tuntematon, samoin heidän sijaintinsa”, raportti kertoo.



Suomesta on supon tietojen mukaan matkustanut lukumääräisesti varsin pieni määrä Syyriaan ja Irakiin taistelemaan: noin 80. Suhteutettuna Suomen muslimiväestön kokoon luku on kuitenkin huomattavan korkea.



Noin 43 matkustaneista on palannut takaisin Suomeen.