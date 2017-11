Pohjois-Korean ydinkoealueella on havaittu liikehdintää, mutta Trump saapui Souliin vaimoaan rennosti suukotellen – Vierailun tunnelman odotetaan silti olevan kireä

Ulkomaat

Pohjois-Korean ydinkoealueella on havaittu liikehdintää, mutta Trump saapui Souliin vaimoaan rennosti suukotel

Peking

Pohjois-Korea

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Trump matkusti

Asiantuntijat ovat

Sivusto