Yhdysvaltojen ilmavoimat jätti kertomatta Texasin ampujan perheväkivaltatuomiosta – tuomion olisi pitänyt estää aseiden ostaminen

Yhdysvaltojen ilmavoimat jätti kertomatta Texasin ampujan perheväkivaltatuomiosta – tuomion olisi pitänyt estä

ilmavoimat myöntää, että se jätti kertomatta vaadittuja tietoja Texasin kirkkoampujan rikoshistoriasta Yhdysvaltojen oikeusviranomaisten tietokantaan. Näiden tietojen olisi lain mukaan pitänyt estää miestä saamasta laillisesti aseita.Ilmavoimissa aiemmin työskennellyt mies surmasi 26 ihmistä ja haavoitti kahtakymmentä baptistikirkossa Texasin Sunderland Springsissä viime sunnuntaina.Ampuja on viisi vuotta sitten tuomittu sotilastuomioistuimessa kahdesta pahoinpitelystä. Uhreina ovat olleet ampujan vaimo ja poikapuoli. Tuomion mukaan mies on hakannut lasta useita kertoja vuonna 2011, kertoo uutistoimisto Reuters. Tuomio tuli vuonna 2012.Tuomio johti miehen erottamiseen ilmavoimista.mukaan tietoja miehen tuomiosta ei ole kuitenkaan tallennettu Yhdysvaltojen liittovaltion rikospoliisin FBI:n valvomaan tietokantaan, jota käytetään aseiden ostajien taustaselvitysten tekemiseen. Tietokanta on yksi kolmesta tietokannasta, joista aseliikkeiden tulisi tarkistaa aseiden ostajien taustat, ennen kuin heille saa myydä aseita.Yhdysvalloissa on lain mukaan kiellettyä myydä tai antaa ampuma-aseita ihmisille, jotka on tuomittu perheväkivallasta puolisoa tai lasta kohtaan.Yhdysvaltalainen liikeketju on kertonut myyneensä miehelle aseita kahdesti viime vuodesta lähtien.Molemmilla kerroilla miehestä oli tehty vaadittava selvitys, jossa hänen tietonsa tarkistettiin tietokannasta, liikeketju kertoi. Kummallakaan kerralla tietokone ei hälyttänyt aseidenmyyntikiellosta, liikeketju kertoi.