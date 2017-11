Ulkomaat

Trump voitti vaalit vuosi sitten ja lupasi paljon – HS kertoo nyt, miksi saldo on jäänyt laihaksi

Washington





Nämä Trump lupasi ja teki

hurrikaani Irma lähestyi Floridaa, jotkut floridalaiset ampuivat uhmakkaasti päin pyörremyrskyä.Samalla tyylillä on sujunut Donald Trumpin https://www.hs.fi/haku/?query=donald+trumpin presidenttikauden alku. Ehdokkaana Trump lupasi kannattajilleen pysäyttää sellaiset pyörremyrskyt kuin globalisaation, maahanmuuton ja Kiinan.Presidenttinä Trump on törmännyt valtansa rajoihin. Isoja asioita ei muuteta vihaisilla tviiteillä.Trump ei ole onnistunut uudistamaan terveydenhoitoa, rakentamaan rajamuuria, lopettamaan vapaakauppaa tai panemaan kuriin Pohjois-Koreaa. Toisaalta talouskasvu on kiihtynyt, työttömyys laskenut ja luvaton siirtolaisuus Yhdysvaltoihin vähentynyt.Yhdysvaltain presidentinvaaleista on vuosi, amerikkalaiset ovat jyrkästi jakaantuneet. Republikaanit ovat Trumpiin tyytyväisiä, muut eivät.Kahtiajako näkyy myös kaduilla: Trumpin alkukautta ovat leimanneet mielenosoitukset ja poliittinen väkivalta. Uusnatsit ja Ku Klux Klan marssivat taas.Trump on yrittänyt venyttää valtansa rajoja: hän on hyökännyt oikeuslaitoksen, median ja jopa jalkapalloliiga NFL:n kimppuun. Hän erotti FBI:n johtajan https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005204098.html , joka tutki hänen lähipiirinsä Venäjä-yhteyksiä. Presidentin painostukseen ei kuitenkaan ole taivuttu.Washington on sekavassa tilassa. Trumpin puolue riitelee siitä, mikä se on: konservatiivipuolue, joka pyrkii kompromisseihin – vai pyörremyrsky, joka repii hajalle kaiken entisen.Vuosi vaalien jälkeen HS arvioi sitä, miten Trump on lupauksiaan toteuttanut.

Korkeimman oikeuden tuomari

Trumpin selkein saavutus on https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005068975.html konservatiivituomari Neil Gorsuchin https://www.hs.fi/haku/?query=neil+gorsuchin nimittäminen korkeimpaan oikeuteen. Nyt ylimmässä tuomioistuimessa on viisi konservatiivia ja neljä liberaalia. He tekevät lopullisen päätöksen suurissa arvokysymyksissä.

Talouskasvu

Talouden pitkä kasvukausi on Trumpin aikana kiihtynyt kolmeen prosenttiin ja työttömyys laskenut 4,1 prosenttiin. Tekemistä on vielä keskiluokan tuntipalkoissa, jotka ovat pitkään laahanneet elinkustannusten perässä.

Tyynenmeren ­vapaakauppasopimus

Trump veti Yhdysvallat Tyynenmeren vapaakauppasopimuksesta. Se ei ollut ehtinyt astua voimaan.

Pariisin ilmastosopimus

Nämä ovat vielä kesken

Trump ilmoitti vetävänsä Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksesta https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005236579.html . Jotkut osavaltiot pitävät omaehtoisesti kiinni tiukemmista ympäristömääräyksistä.Trump purki myös Clear Power Plan -ympäristölain, joka leikkasi päästöjä. Tavoite on luoda kaivosalalle uusia työpaikkoja. Hiiliteollisuus kilpailee kuitenkin halvan maakaasun kanssa, joten ennalleen kaivosteollisuus ei palaudu.

Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus Nafta

Trump haluaa Yhdysvalloille paremmat ehdot Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksessa Naftassa. Neuvottelut Kanadan ja Meksikon kanssa ovat vaikeat ja kesken.

Veroleikkaukset

Trump lupasi yrityksille ja keskiluokalle veroleikkaukset. Veroehdotus on julkaistu, mutta edessä on kova vääntö yksityiskohdista kongressissa. Valtionvelka kasvaa.

Muslimien maahantulokielto

Kampanjan aikana Trump halusi maahantulokiellon kaikille muslimeille. Presidenttinä hän ajaa läpi maahantulokieltoa tietyistä maista. Toistaiseksi oikeusistuimet ovat tyrmänneet kiellot uskonnollisesti syrjivinä. Valitusprosessi on kesken.

Rajamuuri

Trumpin tärkeimpiä lupauksia oli rakentaa rajamuuri, jonka meksikolaiset maksaisivat. Sille ei kuitenkaan ole vielä rahoitusta, eikä Meksiko aio maksaa.

Pohjois-Korean ydinuhka

Asiat, jotka ovat ihan levällään

Trump lupaa, että Pohjois-Korea ei saa kehitetyksi ydinasetta, joka uhkaa Yhdysvaltoja. Kim Jong un https://www.hs.fi/haku/?query=kim+jong+un on jatkanut ohjuskokeita ja Trump on uhannut Pohjois-Koreaa ”täystuholla”. Aasian-matkallaan Trump yrittää koota Pohjois-Korean vastaista rintamaa.

Uusi terveydenhoitolaki

Trump lupasi korvata Obamacaren halvemmalla ja paremmalla järjestelmällä, joka takaa hoidon kaikille. Yritykset uudeksi laiksi ovat epäonnistuneet. Väliaikaisratkaisuna Trump antoi vakuutusyhtiöille luvan myydä ”kevytvakuutuksia”, jotka eivät korvaa yhtä monia hoitoja kuin aiemmin.

Luvattomien siirtolaisten palauttaminen

Trump lupasi heittää kaikki 11 miljoonaa luvatonta siirtolaista maasta. Tähän hän ei ole ryhtynyt. Sen sijaan hän vei lapsena Yhdysvaltoihin tuoduilta paperittomilta oikeuden hakea työlupaa ja siirsi näiden kohtalon kongressin ratkaistavaksi. Luvattomat rajanylitykset ovat vähentyneet.

Iranin ydinsopimus

Trump lupasi repiä sopimuksen Iranin ydinohjelmasta. Sen sijaan hän jätti sopimuksen vahvistamatta ja siirsi päätöksen uusista pakotteista kongressille, joka tuskin määrää niitä. Näin sopimus jää voimaan.

Suuri rakennusohjelma

Trump lupasi biljoona dollaria vuosikymmenen aikana vanhentuneen infrastruktuurin eli talojen ja teiden korjaamiseksi. Sijoituksen oli määrä luoda miljoonia työpaikkoja. Budjetissa tällaisia rahoja ei ole. Vastuuta on siirretty yrityksille.

Kidutuksen salliminen

Kampanjan aikana Trump halusi palauttaa kidutuksen Yhdysvaltoihin. Lupaus haudattiin lainvastaisena.

Opioidikriisin hoitaminen

Trump lupasi hoitaa opioidi­kriisin, joka on kääntänyt amerikkalaisten eliniän laskuun. Hän ei ole vielä osoittanut kriisin hoitoon tarvittavia rahoja. Yliannostukseen kuolleiden määrä on nousussa.

Clintonin vangitseminen

Trumpin vuosi kuukausi kuukaudelta

