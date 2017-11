Suuryritykset vaativat Saksan uudelta hallitukselta tiukkoja ilmastotoimia – samaan aikaan vihreät ovat valmiina kompromissiin kivihiilestä ja dieselistä luopumisessa

Ulkomaat

Suuryritykset vaativat Saksan uudelta hallitukselta tiukkoja ilmastotoimia – samaan aikaan vihreät ovat valmii

Berliini

Dieselistä

Mukana

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Saksan

Vihreiden

Oman

Samaan