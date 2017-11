Ulkomaat

Espanjan perustuslaki­tuomioistuin mitätöi Katalonian itsenäisyys­julistuksen

perustuslakituomioistuin on mitätöinyt Katalonian alueparlamentin lokakuun lopussa antaman itsenäisyysjulistuksen.”Lokakuun 27. päivän itsenäisyysjulistus on julistettu perustuslain vastaiseksi ja mitättömäksi”, tuomioistuin tiedotti keskiviikkona iltapäivällä uutistoimisto AFP:n mukaan.Päätös oli odotettu. Katalonian aluejohdon itsenäisyystoimet ovat pitkin syksyä herättäneet kivenkovaa vastustusta Espanjan keskushallinnossa, ja alueiden irtautuminen on Espanjan perustuslain vastaista.alueparlamentti hyväksyi itsenäisyysjulistuksen perjantaina 27. lokakuuta äänin 70–10. Heti julistuksen jälkeen Espanjan senaatti hyväksyi perustuslain artikla 155:n soveltamisen. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että Katalonian autonomia riisuuttiin ja aluetta johdetaan nyt Madridista käsin.Katalonian keskeiset johtajat on erotettu. Uudet aluevaalit on määrä pitää joulukuussa.