Ulkomaat

Poliisit ja lääkärit nöyryyttävät raiskauksesta kertoneita naisia Intiassa, kertoo ihmis­oikeusjärjestön rapor

Raiskauksesta

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Raportin

Järjestö

Intian

Ministeriön

Keskiviikkona