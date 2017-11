Suomi on valittu Unescon hallintoneuvostoon

Fakta

Unesco suojelee kulttuuria



Unesco on Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö.



Nimi tulee englannin kielen sanoista United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.



Unesco on yksi YK:n itsenäisistä erityisjärjestöistä. Se pyrkii muun muassa lisäämään koulutuksen saatavuutta ja tieteen ja kestävän kehityksen edellytyksiä kaikkialla maailmassa



Unesco tunnetaan myös ylläpitämästään maailmanperintökohteiden listasta.



Suomi liittyi Unescon jäseneksi 1956 ja sillä on Unescossa pysyvä edustusto.