Papua-Uusi-Guinea alkoi purkaa Australian ylläpitämää pakolaisleiriä – 600 turvapaikanhakijaa kieltäytyy poistumasta

Papua-Uusi-Guinea alkoi purkaa Australian ylläpitämää pakolaisleiriä – 600 turvapaikanhakijaa kieltäytyy poist

Papua-Uusi-Guinea

alkoi torstaina purkaa Manus-saarella sijaitsevaa Australian ylläpitämää pakolaisleiriä. Papua-Uusi-Guinea on uhannut leirille linnoittautuneita noin 600 turvapaikanhakijaa voimatoimilla, mikäli he eivät poistu alueelta kahdessa päivässä.Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.Leiri sulkeutui 31. lokakuuta. Sen jälkeen siellä ei ollut sähköä eikä juoksevaa vettä. Turvapaikanhakijat ovat kuitenkin kieltäytyneet poistumasta alueelta turvallisuuteensa vedoten. Heidät on määrä siirtää saarella pakolaiskeskuksiin. Turvapaikanhakijat pelkäävät, että paikalliset asukkaat suhtautuvat heihin vihamielisesti.Reutersin mukaan leirille linnoittautuneet turvapaikanhakijat ovat miehiä, jotka ovat lähtöisin esimerkiksi Afganistanista, Iranista, Myanmarista ja Syyriasta. He kärsivät kertomansa mukaan ravinnon puutteesta. Lisäksi he ovat joutuneet käyttämään sadevettä juomavetenä. Osa heistä on sairastunut elinolosuhteiden vuoksi.tunnettu tiukasta maahanmuuttopolitiikastaan. Maa on ohjannut turvapaikanhakijoita Papua-Uudessa-Guineassa ja Naurulla sijaitseville säilöönottoleireille.Kaikki veneillä saapuvat turvapaikanhakijat on käännytetty suoraan leireille. Heitä ei päästetä Australiaan edes tapauksissa, joissa he saisivat pakolaisstatuksen.Papua-Uuden-Guinean korkein oikeus päätti viime vuonna, että Manus-saaren pakolaisleiri on laiton. Leiri avattiin vuonna 2001.