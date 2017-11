EU ei saanut jäsenmailtaan lupaa pelätyn kasvimyrkyn käytön jatkamiseen – ”Tunteet tai politiikka eivät saa vaikuttaa näin tärkeisiin päätöksiin”

Ulkomaat

EU ei saanut jäsenmailtaan lupaa pelätyn kasvimyrkyn käytön jatkamiseen – ”Tunteet tai politiikka eivät saa va

Euroopan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Komissio

Glyfosaatin

Greenpeace

Euroopan