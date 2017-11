Saudi-Arabian kuninkaalla oli 22 vaimoa, 45 poikaa ja tuhat lastenlasta – nyt prinssi Mohammed yrittää kahmia vallan itselleen

Ulkomaat

Saudi-Arabian kuninkaalla oli 22 vaimoa, 45 poikaa ja tuhat lastenlasta – nyt prinssi Mohammed yrittää kahmia

Saudi-Arabiassa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kukaan

Saudi-Arabia

Ibn al-Saud

Saudi-Arabian

Nykyään

Yli puolen

Vanhaa

Tilanne

Lähivuosina

Suku

Lähteenä on käytetty muun muassa Stig Stenslien kirjaa Regime Stability in Saudi Arabia – The Challenge of Succession.