Ulkomaat

Putin ja Trump ilmoittavat jatkavansa taistelua Isisin kukistamiseksi Syyriassa – kehottavat julki­lausumassaa

Venäjä ja

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sekä Venäjä

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005402699.html

Nyt annettu

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005441827.html