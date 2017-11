Eri maissa on erilaisia käsityksiä siitä, mikä on seksuaalista häirintää, kyselystä selviää – Suomessa kannattaa vältellä kaksimielisyyksiä, Tanskassa saa vitsailla vapaammin Mielipidekyselyssä kyseltiin seitsemässä Euroopan maassa, millainen miehen käyttäytyminen on seksuaalista häirintää