10 000 kertaa morfiinia vahvempi huume kylvää kuolemaa maailmalla – Tullin mukaan äärimmäisen tappavaa ainetta on saatettu myydä Suomessakin

Ulkomaat

10 000 kertaa morfiinia vahvempi huume kylvää kuolemaa maailmalla – Tullin mukaan äärimmäisen tappavaa ainetta

Kanadalaisviranomaiset

Aine

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Karfentaliini

Äärimmäisen