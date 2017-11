Ulkomaat

Jemenin kapinalliset uhkasivat hyökätä laivoja vastaan

huthikapinalliset uhkasivat sunnuntaina hyökätä vihollismainaan pitävien sotalaivoja sekä öljytankkereita vastaan, ellei Jemenin satamia avata uudelleen liikenteelle, kertoi uutistoimisto Reuters.Viime maanantaina Saudi-Arabian johtama koalitio sulki Jemenin maarajat, satamat ja lentokentät. Saarto oli seurausta ohjusiskusta, joka oli suunnattu Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin lentokentälle.Saudit perustelevat Jemenin saartoa sillä, että tarkoituksena on estää Irania toimittamasta aseita huthikapinallisille. Iran on kiistänyt väitteet, että se aseistaisi hutheja sisällissodassa.on sekaantunut naapurimaansa Jemenin sisällissotaan, jossa se tukee maan hallitusta huthikapinallisia vastaan. Liittouma on pommittanut huthikapinallisten hallussaan pitämiä alueita marraskuusta 2015 lähtien. YK:n mukaan konfliktissa on kuollut yli 10 000 ihmistä ja lähes 49 000 on haavoittunut.Huthit ovat uhanneet iskevänsä ohjuksilla Saudi-Arabian öljylaitoksiin, jos liittouma hyökkää Jemenin pääsatamaan Hodeidahiin.