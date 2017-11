Ulkomaat

YK: Myanmarin sotilaat joukkoraiskasivat järjestelmällisesti rohingya-vähemmistön naisia

Väkivaltaisuudet

armeijan sotilaat ovat joukkoraiskanneet järjestelmällisesti rohingya-vähemmistöön kuuluvia naisia, kertoi YK:n erityislähettiläs sunnuntaina.Erityislähettiläskertoi asiasta sen jälkeen, kun hän oli vieraillut Bangladeshin Cox´s Bazarin pakolaisleirillä. Bangladeshista turvaa on hakenut jo noin 610 000 rohingyaa reilun kahden kuukauden aikana.Pattenin mukaan monet teoista voivat olla rikoksia ihmisyyttä vastaan.”Kuulin kammottavia tarinoita raiskauksista ja joukkoraiskauksista. Monet naisista ja tytöistä kuolivat raiskauksiin”, Patten kertoi toimittajille Dhakassa.sanoi, että seksuaalinen väkivalta Myanmarin pohjoisessa Rakhinen osavaltiossa oli johdettu, komennettu ja toteutettu Myanmarin armeijan toimesta.”Eloonjääneet kertoivat useiden sotilaiden tekemistä joukkoraiskauksista, pakotetusta julkisesta alastomuudesta, nöyryytyksestä sekä seksuaalisesta orjuudesta armeijan vankina.””Yksi selviytyneistä kertoi olleensa sotilaiden vankina 45 päivää, jonka aikana hänet raiskattiin toistuvasti. Osalla oli edelleen näkyviä arpia, mustelmia ja puremajälkiä”, Patten kertoi.alkoivat elokuun lopulla, kun rohingyat olivat hyökänneet poliisiasemille. Myanmarin armeija vastasi toimiin väkivallalla ja muun maussa poltti vähemmistölle kuuluneita kyliä. YK:n mukaan väkivaltakampanjassa on ollut kyse etnisestä puhdistuksesta.Patten arvioi, että seksuaalinen väkivalta on ollut yksi avainsyistä pakolaisaallolle.”Laajalle levinnyt uhka ja seksuaalisen väkivallan käyttö oli selvästi syy pakotetulle siirtolaisuudelle massiivisella mittapuulla. Se on ollut laskelmoitu terroriväline ja sen tarkoituksena on ollut rohingya-vähemmistön siirto ja hävittäminen”, Patten sanoi.