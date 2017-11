Ulkomaat

Irakin ja Iranin rajalla voimakas maanjäristys – useita kuollut ja ainakin kahdeksan kylää vaurioitunut

Irakissa tapahtui sunnuntai-iltana voimakas maanjäristys, joka on vaatinut kuolonuhreja sekä Irakissa että Iranissa. Järistyksen keskus oli Koillis-Irakissa lähellä Iranin rajaa, kertoo uutistoimisto Reuters. Arviot järistyksen voimakkuudesta vaihtelivat 6,5 ja 7,3 magnitudin välillä.



Reutersin mukaan maanjäristys vaurioitti ainakin kahdeksaa kylää ja katkoi sähköjä Iranin puolella rajaa. Iranin valtiollisen television mukaan ainakin kuusi on kuollut ja useita loukkaantunut Qasr-e Shirinin pikkukaupungissa. Pelastuspartioita on televisiokanavan mukaan jo lähetetty järistyksen runtelemalla alueelle Iranissa.



Irakin Kurdistanissa ainakin yksi ihminen on kuollut ja kymmeniä loukkaantunut järistyksessä. Maanjäristys tuntui Reutersin mukaan maan pääkaupungissa Bagdadissa saakka. Bagdadissa ihmisiä pakeni taloistaan kaduille järistyksen iskiessä. Uutistoimisto AFP:n mukaan maa järisi Bagdadissa 20 sekunnin ajan.



Maanjäristys vaikutti laajalle alueelle, sillä se havaittiin myös Kaakkois-Turkissa Diyarbakirin kaupungissa ja Israelissa.