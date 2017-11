Espoolainen ”Hyeena” ja vantaalainen ”Valkohapsi” kamppailevat valinnasta Somalimaan presidentiksi – entiset kämppäkaverit riitautuivat valtapelissä tappouhkausten partaalle

Somalimaa on tosiasiallisesti itsenäinen tasavalta, jota muu maailma pitää Somalian osana.Somalian sisällissota ja diktaattori Siad Barren syrjäyttäminen saivat Somalimaan tekemään yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen vuonna 1991. Yksikään YK:n jäsenvaltio ei ole tunnustanut sitä itsenäiseksi.Somalimaa vastaa kooltaan puolikasta Suomea. Asukkaita on noin 3,5 miljoonaa. Selvä enemmistö kuuluu samaan pääklaaniin.Somalimaa koostuu muutamasta kaupungista ja paimentolaisten asuttamasta puoliaavikosta.Somalimaa on Afrikan sarven mittapuulla poikkeuksellisen rauhallinen alue. Jihadistiliike al-Shabaab ei ole saanut jalansijaa, vaikka Etelä-Somaliassa se hallitsee laajoja alueita ja on tehnyt tuhoisia pommi-iskuja Mogadishussa.Somalimaa on kärsinyt viime vuosina pahasta kuivuudesta. HS vieraili viime keväänä seudulla, jolla ei ollut satanut kahteen vuoteen https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005198810.html