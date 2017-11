Ulkomaat

Selvitys: Kiinalla on maailman tehokkaimmat tietokoneet

Kiinalla

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

on edelleen suurempi määrä supertietokoneita kuin Yhdysvalloilla. Samanaikaisesti niitä on enemmän kuin koskaan aiemmin, käy ilmi kansainvälisestä selvityksestä, kertoo uutistoimisto AFP.Supertietokoneita käytetään tieteellisissä tutkimuksissa, koska niillä voidaan tehdä esimerkiksi sääilmiöiden tarkasteluun liittyviä laskutoimituksia.Top500-projekti on koonnut tietoa supertietokoneista vuodesta 1993 lähtien. Se listaa kahdesti vuodessa 500 maailman tehokkainta supertietokonetta. Nyt niistä 202 on Kiinassa, 143 Yhdysvalloissa.Kiina ohitti Yhdysvallat listalla viime vuonna.Kiinassa on myös kaksi maailman tehokkainta tietokonetta. Ne sijaitsevat maan itäosissa Wuxin kaupungissa.Kolmanneksi ja neljänneksi sijoittuvat Sveitsissä ja Japanissa olevat supertietokoneet. Maailman viidenneksi tehokkain tietokone on Yhdysvalloissa.