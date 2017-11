Venäjän turvallisuuspalvelu on ottanut kiinni 69 ihmistä – kiinniotettujen väitetään kannattavan kiellettyä islamilaista organisaatiota

Ulkomaat

Venäjän turvallisuuspalvelu on ottanut kiinni 69 ihmistä – kiinniotettujen väitetään kannattavan kiellettyä is

Venäjällä

on otettu kiinni 69 ihmistä, joiden väitetään kannattavan maassa kiellettyä islamilaista organisaatiota. Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n mukaan kiinniotetut ovat ”ekstremistejä, jotka aikoivat ryhtyä rikolliseen toimintaan”.Asiasta kertoo uutistoimisto AFP.FSB ilmoitti Moskovassa ja kaupunkia ympäröivillä alueilla tehdyistä kiinniotoista tiistaina. Kiinniotettujen kannattama sunnilainen Tablighi Jamaat -lähetysliike on kielletty Venäjällä vuonna 2009.FSB:n mukaan kiinniotetut ovat muodostaneet ekstremistiyksikön, jota johtavat ihmiset ovat Keski-Aasiasta. Kiinniotettujen joukossa on myös Venäjän kansalaisia.FSB ei eritellyt tarkemmin, millaisista teoista heitä epäillään. Turvallisuuspalvelu on ottanut aiemminkin kiinni Tablighi Jamaat -lähetysliikkeen kannattajiksi väittämiään ihmisiä.