Yhdysvaltain ulkoministeri tänään Myanmariin – yrittää taivutella Aung San Suu Kyitä ja kenraalia lopettamaan rohingyoiden vainon

Ulkomaat

Yhdysvaltain ulkoministeri tänään Myanmariin – yrittää taivutella Aung San Suu Kyitä ja kenraalia lopettamaan

Yhdysvaltain

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jopa

Tillerson

Kansainvälinen

Aung San Suu Kyi