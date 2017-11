Trumpin määräysvalta ydinaseisiin herätti huolen Yhdysvalloissa – Presidentin oikeus kyseenalaistettiin ensi kertaa 40 vuoteen

Ulkomaat

Trumpin määräysvalta ydinaseisiin herätti huolen Yhdysvalloissa – Presidentin oikeus kyseenalaistettiin ensi k

Yhdysvaltojen

Trump

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Senaatin

Yhdysvaltojen

Trumpin

Kuulemisessa