Venäjän erikoisjoukkojen upseeri kehitti kamppailulajin, jossa heitetään veitsiä seinään ja rukoillaan – lännessä sistema-klubeja on epäilty ”Putinin salaiseksi armeijaksi” Itämaisista kamppailulajeista vaikutteita saaneessa lajissa vastustaja nujerretaan mahdollisimman eleettömästi. Viiden tai kahdeksan kilon painoinen käsivarsi on ihan kelpo lyömäase, valmentaja kertoo. HS vieraili sistema-klubilla ja selvitti, mistä Venäjän eliittijoukkojen salaiseksi aseeksikin väitetyssä kamppailulajissa on oikein kyse.