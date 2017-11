Ulkomaat

Jos Saksan hallitusneuvottelut kariutuvat, se on koko Euroopan murhe – Merkelin johtoasema horjuu jo

Berliini

Saksan

Aikalisä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Hallitusneuvottelut

Jamaika-kokoonpano

Kukin

Myös