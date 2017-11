Maailma teki uskomattoman tempun ja torjui happosateet ja otsonikadon – nyt 15 000 tutkijaa vetoaa ihmiskunnan selviämisen puolesta, mutta suurimpaan ongelmaan ei löydy ratkaisua

Ulkomaat

Maailma teki uskomattoman tempun ja torjui happosateet ja otsonikadon – nyt 15 000 tutkijaa vetoaa ihmiskunnan

Lauantaina

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tapaus otsonikato: Tarvittiin uusia innovaatioita

Vuoden

Hildénin

Tapaus happosateet: Tarvittiin poliittista tahtoa

Vuorenmaan