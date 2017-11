Mistä Eurooppa saa uuden johtajan, jos Merkel kaatuu? Toivooko Putin Merkelin eroa? Miksi Saksan vakaus on Euroopalle niin tärkeää? Tutkija vastaa

Ulkomaat

Mistä Eurooppa saa uuden johtajan, jos Merkel kaatuu? Toivooko Putin Merkelin eroa? Miksi Saksan vakaus on Eur

Angela Merkel

on toiminut jo 12 vuotta Saksan liittokanslerina. Eurokriisin, pakolaiskriisin ja Ukrainan kriisin paineissa hän on omaksunut roolin EU:n epävirallisena johtajana.Sunnuntai-iltana kaatuneet hallitusneuvottelut kuitenkin uhkaavat ajaa Saksan uusiin vaaleihin ja mahdollisesti suistaa Merkelin vallasta.

Miten todennäköisenä Merkelin kaatumista voi jo pitää, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen?

”Ennen uusiin vaaleihin päätymistä mietitään vielä vaihtoehtoja hallituspohjaksi. Jos vaalien välttämiseksi pitää saada sosiaalidemokraatit hallitukseen, he tietysti arvioivat riskejään. Onko pienempi paha mennä hallitukseen ja ottaa ehkä takkiin Merkelin kristillisdemokraattien apupuolueena vai antautua uusien vaalien tuomalle epävarmuudelle? Paljon esimerkiksi oikeistopopulistinen AfD mahtaisi kasvaa? Liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin https://www.hs.fi/haku/?query=frank-walter+steinmeierin juuret ovat demareissa, joten hänkin varmaan arvioi asiaa puolueensa näkökulmasta.”

Jos tilanne johtaa uusiin vaaleihin, eroaako Merkel kristillisdemokraattien johdosta?

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

”En lähtisi povaamaan hänen väistymistään. Merkel on edustanut vakautta Saksan politiikassa ja luotsannut valtiolaivan monen kriisin yli. Ristiaallokoissakin kansalaiset ovat olleet häneen kohtalaisen tyytyväisiä, syyskuun vaaleissakin tuli voitto. Kristillisdemokraateilla ei myöskään ole ketään seuraajakandidaattia ylitse muiden. Merkelin lähtö johtaisi epäselvään ja sekavaan tilanteeseen.”

Uudet vaalit olisivat mahdollisesti vasta kesällä. Mikä merkitys tällaisella välitilalla olisi Saksalle ja Euroopalle?

”Se olisi taloudelle ja politiikalle epävarmuuden aikaa. EU:ssa kello ei varsinaisesti tikitä missään asiassa, jossa päätösten venyminen olisi katastrofi. Kriisien valossa hieman tyynemmällä hetkellä oli kuitenkin ladattu odotuksia heikkojen kohtien paikkailuun esimerkiksi talous- ja rahaliitossa ja turvallisuuspolitiikassa. Pitkä odotus ei tarkoittaisi unionin rapistumista tai takapakkia, mutta esimerkiksi Ranskan uuden presidentin Emmanuel Macronin https://www.hs.fi/haku/?query=emmanuel+macronin Eurooppa-myönteinen energia saattaisi jäädä hyödyntämättä.”

Jos Merkel joutuu luopumaan vallasta, mistä Eurooppa saa uuden johtajan?

”Kokonsa, taloutensa ja poliittisen tärkeytensä takia Saksa pysyy Euroopan johtovaltiona riippumatta siitä, kuka Saksaa johtaa. Saksassa ajatellaan yhä, että se ei voi olla vahva ilman yhdentynyttä Eurooppaa. Sitoutuminen integraatioon on syvällä Saksan poliittisessa kulttuurissa. Saksan johtajuuskysymys on koko unionin johtajuuskysymys, koska epävirallinen johtajuus on korostunut unionin yhteisten instituutioiden rinnalla.”

Mutta eikö juuri epävirallisessa johtajuudessa, kuten Merkelin ottamassa asemassa Venäjän Vladimir Putinin vastavoimana, ole kyse virka-asemien sijaan henkilöistä?

”Ilman muuta. On merkitystä, millainen uskottavuus Merkelin seuraajalla olisi epävirallisena johtajana. Pitää kuitenkin muistaa, että Merkel on kasvanut rooliinsa ja hankkinut kannuksensa välillä vaikeiden vaiheiden kautta. Ei voi sanoa suoraan, ettei hänen korvaajansa olisi yhtä hyvä.”

Miksi Saksan vakaus on Euroopalle niin tärkeää?

”Saksa on Ranskan rinnalla Euroopan integraation historiallinen moottori ja käynnissä pitävä voima. Saksa on toimivan ja yhtenäisen EU:n takuuvaltio.”

Jos epäjärjestys EU:ssa on eduksi Venäjän pyrkimyksille, toivooko Putin Merkelin eroa?

”Putinin omaa ajattelua on vaikea päätellä, mutta kansainvälisen politiikan keskeisiä olettamia on, että Venäjän on sitä vaikeampi nousta eurooppalaiseksi suurvallaksi, mitä vahvempi ja yhtenäisempi EU on.”