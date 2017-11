Ulkoministeri Soini tapasi Myanmarin kritisoidun johtajan: ”Aung San Suu Kyi on ahtaassa raossa” – Suomi avaa maahan lähetystön tiistaina

Ulkomaat

Ulkoministeri Soini tapasi Myanmarin kritisoidun johtajan: ”Aung San Suu Kyi on ahtaassa raossa” – Suomi avaa

Myanmarin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Rauhannobelisti

Myanmariin

Tiistaina

Korjaus klo 19:44: Artikkelin aiempaan versioon oli jäänyt virheellinen maininta, että ulkoministeri Timo Soini ja Myanmarin valtiokansleri Aung San Suu Kyi olisivat tavanneet Yangonissa. He tapasivat Naypyidawissa.