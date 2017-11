Ulkomaat

Moskeijaan iskenyt itsemurha­pommittaja tappoi ainakin 50 Nigeriassa

Ainakin 50 ihmistä on kuollut tiistaina Nigeriassa tehdyssä pommi-iskussa, maan poliisi kertoo uutistoimisto AFP:n mukaan. Lisäksi useita on loukkaantunut.



Itsemurhapommittaja räjäytti itsensä moskeijassa maan koillisosassa sijaitsevassa Mubin kaupungissa. Poliisin mukaan hyökkääjä räjäytti pommin aamurukousten aikana.



Hyökkäyksen takana on mahdollisesti Boko Haram -jihadistiryhmä, joka on aiemmin tehnyt runsaasti samantyyppisiä iskuja. Vuoden 2009 jälkeen Boko Haram on tappanut Nigeriassa ainakin 20 000 ihmistä.