Amnesty: Apartheid on nyt Aasiassa – rohingyat eivät saa liikkua iltaisin, poistua kotikylistään eivätkä edes kävellä maantietä pitkin

Ulkomaat

Amnesty: Apartheid on nyt Aasiassa – rohingyat eivät saa liikkua iltaisin, poistua kotikylistään eivätkä edes

Myanmarin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Läntisessä

Myanmar

Suurin

Vaino voi