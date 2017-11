Ulkomaat

Ammuttu ja loisten vaivaama pohjoiskorealainen loikkari tuli tajuihinsa – Halusi katsoa televisiota

Etelä-Koreaan

Loikkarille

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pohjois-Koreaan

Pohjoiskorealaisia

Toipuva