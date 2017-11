Ulkomaat

Saksan hallituskriisi herättää taas kysymyksen, joka tiivistää koko Euroopan historian: Minkä kokoinen on sopi

Saksa-rukka.

Euroopan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Itse asiassa

Saksan

Merkelin

Hallitusneuvottelujen

Positiivisesti