Pohjois-Koreaa eristetään muusta maailmasta entisestään – Kiina lopetti lennot Pjongjangiin, Yhdysvallat lisäsi pakotteita ja lisäsi diktatuurin terrorismin tukijoiden mustalle listalle

Ulkomaat

Pohjois-Koreaa eristetään muusta maailmasta entisestään – Kiina lopetti lennot Pjongjangiin, Yhdysvallat lisäs

Juuri nyt

Peking

Kiinan

Tähän asti

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Viime vuonna