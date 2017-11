Ulkomaat

Saksan nykyisen hallituskriisin tausta ulottuu natseihin asti – Nykyjärjestelmä tähtää siihen, ettei tapaus Hi

Berliini

Saksan

Saksan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sotien

Perustuslaki

Mitä

Jos