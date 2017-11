Hälytyskellot eivät Suomessa soineet, kun Mugabe kertoi pelottavista suunnitelmistaan tavattuaan Mauno Koiviston 1981

Ulkomaat

Hälytyskellot eivät Suomessa soineet, kun Mugabe kertoi pelottavista suunnitelmistaan tavattuaan Mauno Koivist

Mustavalkokuvissa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jos Mauno

1960-luvun

Juuri

Zimbabwe

Mutta

Ehkä

Koivisto

Vuosien