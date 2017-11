Ulkomaat

Kolmevuotiaat kertovat, että opettaja antoi pillereitä ja käski olla alasti – Jälleen uusi päiväkoteja koskeva

Päiväkoti

ahdistanut tänään:Pekingiläisen päiväkodin opettajia syytetään 3–4-vuotiaiden ahdistelusta ja pahoinpitelystä. Ainakin kahdeksan lapsen käsivarsista ja reisistä on löytynyt neulanjälkiä. Osa kävi lääkärissä, missä havaittiin merkkejä mahdollisesta hyväksikäytöstä.Lapset ovat kertoneet, että opettajat ovat antaneet heille valkoisia pillereitä ja ruskeaa siirappia ja käskeneet seisoa alastomina. Lapset sanovat, että heidät on lukittu pimeään huoneeseen.Lapsia oli vannotettu, että asiasta ei saa kertoa. Että opettajalla on niin iso teleskooppi, että hän saa heti tietää, jos lapsi mainitsee asiasta kellekään.on noin 30 minuutin matkan päässä meiltä ja käytännössä ihan vastaava kuin se, mitä omakin 3,5-vuotias lapsi käy. RYB Education on kansainvälinen, iso, kaksikielinen ja kallis – varhaiskasvatusta tarjoava ketju on hyvämaineinen ja listautunut jopa New Yorkin pörssiin.Ne ovat merkittäviä asioita siksi, että kun itse valitsimme päiväkotia lapselle, ajattelimme, että tuollaiset seikat voisivat varmistaa laatua ja turvaa.Eivätpä ne tietenkään sinänsä mitään takaa. Tuossakin päiväkodissa epäillään useampaa opettajaa, ei yhtä mätää omenaa. Poliisi tutkii.Oman päiväkodin vanhempien keskusteluryhmä on laulanut eilisestä lähtien. Kaikkia muitakin ahdistaa. Shanghaissa oli juuri muutama viikko sitten toinen keissi, kun lapsia oli läpsitty, tönitty ja pakotettu syömään tulista sinappia päiväkodissa.Tapauksia on muitakin. Teipattuja suita, kepillä annettuja iskuja. Kiinassa on käynnissä suuri keskustelu: valvotaanko päiväkotien toimintaa ja ”ammattilaisia” tarpeeksi?varmasti aika suomalainen ajatus: Hirveää, ettei systeemiin voi lainkaan luottaa.Aiheeseen liittyviä keskusteluja on blokattu Kiinan sosiaalisesta mediasta. Vanhemmat alkoivat keskiviikkona postata kuvia ja lasten oireita ja sanomisia someen. Aiheesta nousi valtava keskustelu. Sittemmin uutisia ja keskusteluketjuja on sensuroitu, mutta niitä luodaan jatkuvasti lisää.Äitien ja isien raivo kasvoi lopulta niin suureksi, että aihe nostettiin tv-uutisiin. Opetusministeriö lupasi aloittaa selvityksen.Kiinassa varhaiskasvatus on vielä aika lapsenkengissä. Yksityinen päivähoito on ensisijainen palveluntarjoaja, ja valtion ylläpitämät lastentarhat lähinnä esimerkinomaisia.Markkinataloutta tämäkin: julkisin varoin tuettujen päiväkotien määrä väheni 65 prosentilla vuosina 1997–2006. Kiinassa on nykyisin enemmän yksityisiä kuin julkisia päiväkoteja.Varhaiskasvatuskin on Kiinassa bisnestä.Hyvää henkilökuntaa on vaikea saada, opettajien palkat on matalia ja kiinalaisraporttien mukaan ei ole harvinaista, että lastentarhanopettaja ei ole käynyt peruskoulun jälkeen mitään opintoja.Ensimmäistä kertaa elämässäni lähetin päiväkodin johtajalle viestin: varmistattehan, että.