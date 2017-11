Surmanloukuksi muuttuneen tornitalon mustunut torso seisoo yhä pystyssä Lontoossa, eikä suru 71 kuolonuhrista ole hellittänyt: ”En halua edes katsoa sitä, kun kuljen ohitse”

Ulkomaat

Surmanloukuksi muuttuneen tornitalon mustunut torso seisoo yhä pystyssä Lontoossa, eikä suru 71 kuolonuhrista

Lontoo

Länsilontoolaisen

Aurinkoisena

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Grenfellin

Palanut

Kivenheiton

Ismailkin

Grenfellin