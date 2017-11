Ulkomaat

Venäjän uusin mediaisku Suomea vastaan on tämän vuoden laajin ja järjestelmällisin – ja teemana jälleen kerran

median uusin hyökkäys Suomea ja Suomen viran­omaisia vastaan alkoi sunnuntaina 12.11. Näin laajaa ja koordinoitua iskua ei ole nähty tänä vuonna kertaakaan. Hyökkäys jatkuu yhä, mutta virallinen Suomi vaikenee.Juonen kulku on tuttu. Rääkkylässä asuvan perheen 12-vuotias tytär oli otettu huostaan, koska ” äiti oli mukamas läimäyttänyt tytärtä t-paidalla”.Tämä ei tietenkään ollut huostaanoton oikea syy. ”Todellisen” syyn paljasti tapauksen vuoksi venäläisissä tv-uutisissa tiuhaan haastateltu: ”Suomessa lapsen huostaanoton syyksi riittää se, että perhe on venäläinen, vaikka perhe ei olisi syyllistynyt mihinkään lastensuojelutoimenpiteitä edellyttävään tekoon”.julkistamista oli valmisteltu pitkään. Tämän voi päätellä siitä, että itse huostaanotto oli tapahtunut jo syyskuussa. Silti kaikki ei sujunut kuin Strömsössä. Tämä näkyi, kun ”t-paitateorian” ohella julki tuli myös toinen versio huostaanottoa edeltäneistä tapahtumista.Ren-tv:n mukaan ”tytär oli viestitellyt sosiaalisessa mediassa luokkatoverinsa kanssa ja kertonut hänelle, että isä oli lyönyt häntä jalkaan. Tytär oli juossut tämän jälkeen sukkasillaan ulos ja piiloutunut varastoon. Äidin mukaan luokkatoverin vanhemmat olivat tehneet asiasta heti ilmoituksen ja sosiaaliviranomaiset olivat hakeneet tytön koulusta”.Tämä ei ole tavanomainen tapaus. Epätavallisia piirteitä on poikkeuksellisen laajan mediajulkisuuden ohella useita. Ne selittävät, miksi ennakkovalmistelu oli ollut välttämätöntä.Ensinnäkin: huostaanotettu lapsi on Suomen kansalainen. Perheessä vain äiti on venäläistä alkuperää.Toiseksi: Samalla kun tapaus tuli julki, Venäjän Helsingin suurlähetystö tarjosi heti apuaan. Äiti lupasi harkita tarjousta, mutta pyysi apua vasta kun asiaa oli Venäjän mediassa pyöritelty useita päiviä. Marraskuun 16. päivänä lähetystön konsuliyksikön päällikkövihdoin vahvisti äidin ottaneen yhteyttä ja pyytäneen oikeusapua.Keväällä Suomen ja Venäjän lapsiasiamiehet allekirjoittivat asiakirjan, jonka tarkoituksena oli ehkäistä tällaisten kampanjoiden uusiutuminen. Nyt kävi ilmi, ettei sillä ollut hyökkäystä hillitsevää eikä keskustelua asiallistavaa vaikutusta.Suomen lapsiasiamiesyritti kyllä Iltalehdelle antamassaan haastattelussa kääntää puolustuksen hyökkäykseksi. Lopputulos oli onneton. Tv-5 hankki dosentti Bäckmanin todistamaan, kuinka Kurttila pitää Suomessa asuvia venäläisiä perheitä toisen luokan kansalaisina, että hänen puheensa olivat herjausta ja ristiriidassa kansainvälisten normien kanssa.Ainoa, joka Venäjän mediassa puolusti Suomea oli Spektr-lehden entinen päätoimittaja. Eho Moskvy -radioasemalle antamassaan haastattelussa hän vakuutti omiin kokemuksiinsa ja selvityksiinsä vedoten, ettei Suomessa ryhdytä tämän luokan toimenpiteisiin kertaluonteisen läimäytyksen takia.tuskin jäävät ainoaksi teemaksi, jonka myötä Venäjä mobilisoi mediaa Suomea vastaan. Näin voi päätellä verkkolehti Svobodnaja pressan 14.11. julkaisemasta laajasta katsauksesta. Siinä todistetaan lukuisten esimerkkien avulla, kuinka Suomessa vallitsee avoimen venäläisvastainen ilmapiiri.Sen ylläpitäjäksi todettiin suomalainen media. Todistajana oli toimittaja. Hän kertoi eronneensa työpaikastaankin, koska oli väsynyt toimituksen loputtomiin russofobisiin vaatimuksiin ja koska ei halunnut kirjoittaa iljettäviä asioita Venäjästä.”Ei kulu päivääkään, etteikö Venäjästä tai venäläisistä sanottaisi valtiollisilla tv-kanavilla jotakin pahaa”, Eerola todisti.