Syyrian pakolaiset palaavat sankoin joukoin kotiinsa – sodassa pahimmin kärsineeseen Itä-Aleppoon palannut jo 300 000 asukasta

Ulkomaat

Syyrian pakolaiset palaavat sankoin joukoin kotiinsa – sodassa pahimmin kärsineeseen Itä-Aleppoon palannut jo

Grillattujen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tammikuussa

Sotaa

UNHCR

Syyriassa