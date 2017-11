Poliisi tutkii Norjan Lapissa 151 epäiltyä seksuaalirikosta – lestadiolaisyhteisössä tapahtuneista raiskauksista kolme on kohdistunut lapsiin

Ulkomaat

Poliisi tutkii Norjan Lapissa 151 epäiltyä seksuaalirikosta – lestadiolaisyhteisössä tapahtuneista raiskauksis

Norjan

Uudessa

Poliisin

poliisi kertoi tiistaina tutkivansa 151 epäiltyä seksuaalirikosta, kertoo uutistoimisto AFP. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet pienessä lestadiolaisessa saamelaisyhteisössä Norjan Lapissa.Tapaus on järkyttänyt koko Norjaa.Poliisi aloitti tutkimukset sen jälkeen, kun sanomalehti Verdens Gang (VG) viime vuonna julkaisi yhdentoista naisen ja miehen väitteet heihin kohdistuneista seksuaalirikoksista napapiirin pohjoispuolella sijaitsevassa alle 2 000 asukkaan Tysfjordissa.poliisitutkimuksessa on paljastunut 82 iältään 4–75-vuotiasta uhria ja 92 epäiltyä, AFP kertoo. Tapaukseen liittyvästä ryhmästä 70 prosenttia on saamelaisia. Moni heistä on myös lestadiolaisia.mukaan toistaiseksi kaksi ihmistä on saanut tapaukseen liittyen syytteen. Syytteiden määrän odotetaan kuitenkin kasvavan.Kaikkiaan epäiltyjä seksuaalirikoksia on 151, joista 43 on raiskauksia. Raiskauksista kolme on kohdistunut lapsiin.Jotkut epäillyt rikokset ovat tapahtuneet jo vuonna 1953 ja siten juridisesti vanhentuneet.