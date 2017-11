Ulkomaat

Suositun matkailukohteen jäätiköstä irtosi valtava sinivalkoinen jäävuori Chilessä

Sinivalkoisesta jäästä muodostuva isokokoinen vuori on irronnut Grey-jäätiköstä Etelä-Chilessä, kertoo uutistoimisto Reuters. Jäätikkö sijaitsee Torres del Painen kansallispuiston alueella.



Chilen ympäristöviranomaisten mukaan 350 metrin pituinen ja 380 metrin levyinen jäävuori kelluu nyt jäätikkölaguunissa lähellä Etelä-Amerikan eteläisintä kärkeä.



Kansallispuiston viranomaisten mukaan näin laajat jääalueiden lohkeamiset ovat erittäin harvinaisia. Viimeksi tämän luokan murtumia on havaittu 1990-luvun alussa.



Vuoristomaisemistaan kuulu Torres del Paine on Chilen suosituimpia matkailunähtävyyksiä. Sen alueella vierailee vuosittain 115000 matkailijaa.